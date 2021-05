Serie A, domani consiglio federale: sul tavolo taglio degli stipendi e il nodo Salernitana (Di domenica 16 maggio 2021) Attesa per il consiglio della Figc, che si riunirà domani alle ore 11 in videoconferenza. Tra i temi all’ordine del giorno spicca quello della proprietà della Salernitana, neo-promossa in Serie A: Lotito deve cedere la maggioranza delle quote del club campano in base all’articolo 16 bis delle Noif e nelle ultime ore si susseguono le voci sui possibili acquirenti. Si parla della famiglia Della Valle, ma anche di un fondo statunitense che nei mesi scorsi era in trattativa per l’acquisto del Sorrento in Serie D. Altro argomento scottante, che verrà trattato fuori dall’ordine del giorno, è quello degli stipendi. Le società hanno chiesto di poter ritardare i pagamenti delle mensilità, una possibilità che il consiglio potrebbe accordare ma con tempi ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Attesa per ildella Figc, che si riuniràalle ore 11 in videoconferenza. Tra i temi all’ordine del giorno spicca quello della proprietà della, neo-promossa inA: Lotito deve cedere la maggioranza delle quote del club campano in base all’articolo 16 bis delle Noif e nelle ultime ore si susseguono le voci sui possibili acquirenti. Si parla della famiglia Della Valle, ma anche di un fondo statunitense che nei mesi scorsi era in trattativa per l’acquisto del Sorrento inD. Altro argomento scottante, che verrà trattato fuori dall’ordine del giorno, è quello. Le società hanno chiesto di poter ritardare i pagamenti delle mensilità, una possibilità che ilpotrebbe accordare ma con tempi ...

