Rieti, cadetti: Rocchi e Tsimi Atana in copertina

Il triplista di Atletica Tiburtina sotto i 37 secondi nei 300. La lunghista della Studentesca minaccia il record regionale: al PB con 5,40. Velocissima Baglioni, personale per Paris Nuvole e un po' di ...

atleticat3t : La nostra Giulia Grasso nel #saltoinlungo ai Regionali Cadetti allo Stadio Raul Guidobaldi di #rieti. 4.09 e 4.13… - atleticat3t : La nostra Matilde Rossi negli 80m ai Regionali Cadetti allo Stadio Raul Guidobaldi di #rieti Chiuso in 11.70.… - tusciatimes : I Cadetti della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo a Rieti per i campionati di società - dagoweb : RT @atleticat3t: Il nostro Lorenzo De Santis nei 300m ai Regionali Cadetti di #rieti allo Stadio Raul Guidobaldi . Tempo 39.46 #lazio #ri… - dagoweb : RT @atleticat3t: La nostra Flavia Tozzi nel salto in alto allo Stadio Raul Guidobaldi di #rieti ai Regionali Cadetti. 1 salto a 1.20, 2 sal… -