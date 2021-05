Parma Sassuolo 0-1 LIVE | la sblocca Locatelli su rigore

(Di domenica 16 maggio 2021) Allo stadio Tardini, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 3? Occasione Berardi – Manovra avvolgente delcon Berardi che conclude all’interno dell’area ma spara alto. Ottima occasione sprecata dal capitano neroverde. 5? Occasione Sohm – Si fa vedere anche ilcon una conclusione ravvicinata di Sohm che incredibilmente non trova lo specchio della porta. 15? Occasione Boga –vicino al gol. Combinazione su un corner dalla ...

Advertising

mandrrilo : Parma 1-1 Sassuolo 32' Bruno Alves - goals_zone : Parma Sassuolo - kicker_ITA : Parma Calcio - Sassuolo Calcio 1:1 Tor: Bruno Alves (32.) #PARSAS - sportface2016 : MOVIOLA - #ParmaSassuolo, follia di #Busi: rigore trasformato da #Locatelli, è 0-1 VIDEO - parmagiani_id : Parma 1 vs 1 Sassuolo (Bruno Alves 32' | Locatelli 25' pen) Assist: Hernani -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Sassuolo

0 - 1 LIVE 25' rig. Locatelli(3 - 5 - 2): Sepe; Dierckx, Bruno Alves, Valenti; Laurini, Hernani, Kurtic, Sohm, Busi; Brunetta, Cornelius. All. D'Aversa(4 - 2 - 3 -...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0 - 1 MOVIOLA 3 ...Nils Liedholm Ultimo commento: "Nostalgia assoluta per quello che ha fatto per la società, per la squadra ed anche, per me soprattutto, per noi tifosi, ci ha insegnato molto. Non ...Il futuro di Gigi Buffon potrebbe continuare proprio in Serie A: scopriamo quale club l'avrebbe messo nel mirino e i dettagli della trattativa.