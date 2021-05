“Non aveva alternative”, duro attacco a Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: ecco da parte di chi (Di domenica 16 maggio 2021) Deianira Marzano intervistata ai microfoni di “Non succederà più”, in onda su Radio Radio, ha parlato con Giada Di Miceli anche di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, la coppia nata nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Deianira Marzano “attacca” Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga Rosalinda Cannavò ha capito che non ci sarebbe stato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 16 maggio 2021) Deianira Marzano intervistata ai microfoni di “Non succederà più”, in onda su Radio Radio, ha parlato con Giada Di Miceli anche di, la coppia nata nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Deianira Marzano “attacca”ha capito che non ci sarebbe stato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

ZZiliani : A#Sky dicono che #Calvarese ha tolto un gol a #Lautaro per un fallo di #Lukaku su #Chiellini che non c’è, ne aveva… - ZZiliani : Non solo del lato destro. Io ricordo Ibra essere espulso per aver chiacchierato a distanza con l’arbitro Maresca se… - LegaSalvini : ?? Anna Maria Bernini (Capogruppo di Forza Italia al Senato): 'Il non luogo a procedere nei confronti dell'ex minist… - Mariara22504898 : RT @elevisconti: Di Battista prova con tutte le sue forze a fare il #dibattista: riesuma i vecchi temi del giustizialismo e del populismo e… - ilcriterio : RT @fdiflavia: Giulia: “Prima di salire sul treno non pensava nemmeno di superare i controlli e quando poi è salita non sapeva bene come fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Non aveva Verso le amministrative, Emanuele Perugini: 'Io non sono un ex 5 stelle' ... nell'articolo uscito il 15 maggio, di essere un ex 5 stelle: a me nessuno lo aveva comunicato", ... continuo e partecipato con i vertici del M5s, quindi EX non credo proprio. L'essermi proposto e reso ...

Motogp Francia 2021: le pagelle di Le Mans. Petrucci rivede le stelle ...bene la follia del meteo e non azzarda quando capisce che farlo avrebbe significato correre rischi assurdi. Bravo. Johann Zarco 8,5 Mezzo voto in meno rispetto al Diablo. La ragione è semplice: aveva ...

Marx non aveva tutti i torti - John Lanchester Internazionale Liguria, contagi sospetti in corsia: scattano indagini su 25 vittime Summit in Procura dopo l’escalation di denunce dei familiari da marzo a oggi Ipotesi di omicidio colposo: in alcuni casi il virus contratto prima del ricovero ...

Papa Francesco: «In nome di Dio basta bombe a Gaza» Città del Vaticano – Mentre sale il bilancio delle vittime dei raid israeliani della notte scorsa a Gaza - 26 morti, di cui 10 e 8 bambini – e mentre la Jihad islamica annuncia ...

