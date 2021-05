MotoGP, trionfo Ducati a Le Mans. Miller precede Quartararo, Bagnaia quarto (Di domenica 16 maggio 2021) Jack Miller su Ducati ha vinto il Gran Premio di Francia a Le Mans nella classe MotoGP. Nella gara sul circuito francese condizionata fortemente dalla pioggia è seconda la Ducati Pramac di Johann Zarco... Leggi su feedpress.me (Di domenica 16 maggio 2021) Jacksuha vinto il Gran Premio di Francia a Lenella classe. Nella gara sul circuito francese condizionata fortemente dalla pioggia è seconda laPramac di Johann Zarco...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? JACK IS BACK: IL TRIONFO DI MILLER ?? ?? Rimonta clamorosa di Pecco, Super Petrucci I risultati ?… - morena_faenza : RT @SkySportMotoGP: ?? JACK IS BACK: IL TRIONFO DI MILLER ?? ?? Rimonta clamorosa di Pecco, Super Petrucci I risultati ? - Alessan15429707 : RT @SkySportMotoGP: ?? JACK IS BACK: IL TRIONFO DI MILLER ?? ?? Rimonta clamorosa di Pecco, Super Petrucci I risultati ? - Emanuel14899605 : RT @SkySportMotoGP: ?? JACK IS BACK: IL TRIONFO DI MILLER ?? ?? Rimonta clamorosa di Pecco, Super Petrucci I risultati ? - zazoomblog : MotoGP trionfo Ducati a Le Mans. Miller precede Quartararo Bagnaia quarto - #MotoGP #trionfo #Ducati #Mans. -