MotoGP GP Francia Le Mans 2021 | Rossi | “Sull’umido soffriamo | ma resta passo avanti globale”

(Di domenica 16 maggio 2021) “Le condizioni miste sono state un peccato perché ero veloce sul bagnato totale e non avevo un bruttosull’asciutto, ma: il risultato non è speciale, poi le gare flag to flag non mi piacciono e c’è sempre un po’ di pericolo, maildel week end iniziato con i test di Jerez“. Così Valentinocommenta l’undicesimo posto guadagnato nel GP di, quinta tappa del mondiale di. Il pilota della Yamaha Petronas ha poi spiegato il contatto avvenuto con Pol Espargaro dopo pochi giri, che lo ha costretto a perdere molte posizioni: “Pol Espargaro è stato molto aggressivo, ha preso un’imbarcata e poi è entrato in curva e si è appoggiato a ...