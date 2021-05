Moto3 | la classifica aggiornata dopo il GP di Francia 2021

(Di domenica 16 maggio 2021) Ladellail GP di. Sul tracciato di Le Mans, Sergio Garcia ha conquistato la prima vittoria in carriera e il secondo posto ingenerale. Seconda posizione per il ceco Filip Salac, mentre Riccardo Rossi ha ottenuto il suo primo podio in carriera. Stoico Pedro Acosta che, nonostante la caduta e la pessima posizione in griglia di partenza, rimonta e giunge ottavo conquistando ottimi punti in ottica mondiale: mondiale che al momento sta dominando con 54 punti di vantaggio su Garcia. Pesanti, invece, le cadute di Antonelli e Masià. L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LAIL GP DIAcosta 103 Garcia ...

Advertising

sportface2016 : #FrenchGP La classifica della Moto3 aggiornata dopo il GP di Le Mans: #Acosta sempre più al comando, #Garcia seco… - biggrevus : RT @corsedimoto: MOTO3 - Mattinata complessa a Le Mans, con Adrián #Fernandez al comando davanti a Yuki #Kunii e ad Andrea #Migno. Tante ca… - biggrevus : RT @Max_Racing_Team: Immenso Romano ?????? Con una gara magistrale raggiunge il secondo posto ?? e balza al quarto posto nella classifica di Ca… - Teo_Gaud : Qui la classifica combinata. Pista bagnata in FP3, quindi valgono gli unici cronometrici asciutti fatti in FP2.… - Max_Racing_Team : RT @corsedimoto: MOTO3 - Mattinata complessa a Le Mans, con Adrián #Fernandez al comando davanti a Yuki #Kunii e ad Andrea #Migno. Tante ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 classifica

Ma c'è un dato incoraggiante: mai nessun pilota Ducati si era trovato a comandare la... Ma qui Bagnaia ha centrato il primo podio innel 2025 ed ha trionfato in Moto2. Dice: " In ...Infinale Pirro è leader a punteggio pieno (75 p.) davanti a Vitali (52 p.) con Zanetti (4° in gara) terzo a 37 p. Vittoria per Matteo Bertelle in. L'alfiere Team Minimoto KTM, non ...Romano Fenati ha chiuso in decima posizione il Gran Premio di Francia, quinta prova del Campionato Mondiale Moto3 2021. Partito dalla quarta ... Diventano 46 i punti in classifica di Fenati in vista ...rCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DEL GP DI FRANCIA DI MOTOGP ALLE 14.00 11.51 Splendida vittoria per Sergio Garcia che ha preso il comando della gara sin dalle pri ...