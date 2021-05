Milan-Cagliari senza gol all’intervallo e poche emozioni

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 16 maggio 2021) Un ottimo, già salvo dopo il pareggio del Benevento, sta facendo soffrire ila San Siro. Un primo tempo più complicato del previsto per i rossoneri, che hanno di fronte una squadra caparbia e che giocagli assilli della classifica. Occasioni per ilper Pavoletti e Joao Pedro, ma anche ilpericoloso con tiri da fuori di Theo Hernandez e Calabria. Nel finale, punizione dal limite per i rossoneri con Calhanoglu che non impensierisce Cragno. Ildeve cercare i 3 punti per archiviare la qualificazione alla Champions ma per ora è 0-0 a San Siro. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.