Milan, adesso sei nei guai: con l’Atalanta devi vincere. O sperare nel Bologna (Di domenica 16 maggio 2021) Il Milan spreca il match point e adesso si fa dura. Nel match contro il Cagliari, valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i ragazzi di Stefano Pioli non vanno oltre lo 0-0 casalingo contro i sardi già salvi per via del pareggio tra Benevento e Crotone. E con questo punto Ibrahimovic e compagni salgono a 76 punti, agganciando il Napoli (ma rossoneri avanti per gli scontri diretti) e con un solo punto di vantaggio rispetto alla Juventus, vincitrice ieri per 3-2 sull’Inter. Per andare in Champions League, dando per scontato che Juventus e Napoli vinceranno le rispettive partite contro Bologna e Verona già ampiamente salve, i rossoneri hanno un solo risultato: vincere in casa dell’Atalanta. Un’impresa non da poco. Vero che i ragazzi di Gasperini sono già qualificati ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Ilspreca il match point esi fa dura. Nel match contro il Cagliari, valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i ragazzi di Stefano Pioli non vanno oltre lo 0-0 casalingo contro i sardi già salvi per via del pareggio tra Benevento e Crotone. E con questo punto Ibrahimovic e compagni salgono a 76 punti, agganciando il Napoli (ma rossoneri avanti per gli scontri diretti) e con un solo punto di vantaggio rispetto alla Juventus, vincitrice ieri per 3-2 sull’Inter. Per andare in Champions League, dando per scontato che Juventus e Napoli vinceranno le rispettive partite controe Verona già ampiamente salve, i rossoneri hanno un solo risultato:in casa del. Un’impresa non da poco. Vero che i ragazzi di Gasperini sono già qualificati ...

