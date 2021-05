Martusciello | “La nostra sarà una coalizione seria | con espressioni civiche”

(Di domenica 16 maggio 2021) “Ladi centrodestra per le elezioni comunali di Napoliimprontata alla massima serietà, con liste, espressione di vero civismo. Non ci saranno assolutamente liste, tipo “azzurri per Napoli” o ”forza Napoli” oppure “Carecatiralabomba” per Napoli. Nessuno prenderà in giro gli elettori. I napoletani vogliono serietà'”. Lo dichiara Fulviocoordinatore regionale vicario di Forza Italia Campania in merito alle prossime elezioni amministrative che coinvolgeranno anche il capoluogo di regione, il più attenzionato dei comuni campani chiamati al voto per il rinnovo delle cariche comunali. Consiglia

