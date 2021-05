Maltempo: domani allerta gialla in Puglia per venti forti (Di domenica 16 maggio 2021) Bari - Dalla prossima mezzanotte e per le successive 24 ore si prevedono in Puglia 'venti forti sud - occidentali con raffiche di burrasca'. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 16 maggio 2021) Bari - Dalla prossima mezzanotte e per le successive 24 ore si prevedono insud - occidentali con raffiche di burrasca'. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di ...

Maltempo, codice giallo per mareggiate domani, lunedì, su costa Etruschi e Arcipelago Codice giallo per mareggiate sulla costa degli Etruschi e Arcipelago domani, lunedì 17 maggio. Dalle ore 6 alle ore 17. Lo ha emesso la Sala operativa della protezione civile regionale in base alle previsioni che annunciano venti con forti raffiche e mare molto masso. ...

Maltempo, codice giallo per mareggiate domani, lunedì, su costa Etruschi e Arcipelago Toscana Notizie Meteo Sicilia, previsioni per domani lunedì 17 maggio: tra sole e temperature fino a 36°C SICILIA - Da domani 17 maggio la Sicilia tornerà in zona gialla e ad accompagnare il passaggio ci saranno condizioni meteo assolutamente favorevoli: ...

