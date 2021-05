Locatelli: "Con le riaperture non c'è stata ripresa della curva epidemica. Presto per togliere le mascherine" (Di domenica 16 maggio 2021) “L’analisi dei dati indica che le aperture decise secondo il criterio del ‘rischio ragionato’ non si sono associate a una ripresa della curva epidemica. L’ultima analisi settimanale indica un Rt inferiore a quello della settimana prima (0,86 contro 0,89) e l’incidenza cumulativa di casi ogni 100.000 abitanti è scesa a un valore nazionale di 96”. A dirlo Franco Locatelli, coordinatore del Cts, in un’intervista al Corriere della Sera, parlando delle riaperture scattate il 26 aprile. Per Locatelli: “L’analisi della prossima settimana ci darà un quadro ancora più compiutamente definito, ma non avere al momento segnali di allerta è incoraggiante anche nella prospettiva di nuove misure di apertura, quali per esempio il ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 maggio 2021) “L’analisi dei dati indica che le aperture decise secondo il criterio del ‘rischio ragionato’ non si sono associate a una. L’ultima analisi settimanale indica un Rt inferiore a quellosettimana prima (0,86 contro 0,89) e l’incidenza cumulativa di casi ogni 100.000 abitanti è scesa a un valore nazionale di 96”. A dirlo Franco, coordinatore del Cts, in un’intervista al CorriereSera, parlando dellescattate il 26 aprile. Per: “L’analisiprossima settimana ci darà un quadro ancora più compiutamente definito, ma non avere al momento segnali di allerta è incoraggiante anche nella prospettiva di nuove misure di apertura, quali per esempio il ...

