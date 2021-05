LIVE Venezia-Schio 38-23, Gara-5 basket femminile in DIRETTA: la Reyer domina il primo tempo con una difesa invalicabile (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.50 Ci prendiamo qualche minuto di pausa per l’intervallo. Rimanete su OA Sport per il secondo tempo! 18.48 A LIVEllo individuale, l’unica giocatrice in doppia cifra è Natasha Howard (11 punti); bene anche Francesca Pan (9 punti) e Temitope Fagbenle (5 punti e 10 rimbalzi). Dall’altra parte la miglior realizzatrice è Giorgia Sottana (6 punti). 18.46 primo tempo dominato dall’Umana Reyer Venezia, che dopo 20? è avanti di quindici lunghezze sul Famila Schio. La chiave di questo pesante scarto è l’impressionante prestazione difensiva della squadra di Giampiero Ticchi, capace di concedere alle campionesse d’Italia in carica soltanto 23 punti. FINE primo ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.50 Ci prendiamo qualche minuto di pausa per l’intervallo. Rimanete su OA Sport per il secondo! 18.48 Allo individuale, l’unica giocatrice in doppia cifra è Natasha Howard (11 punti); bene anche Francesca Pan (9 punti) e Temitope Fagbenle (5 punti e 10 rimbalzi). Dall’altra parte la miglior realizzatrice è Giorgia Sottana (6 punti). 18.46to dall’Umana, che dopo 20? è avanti di quindici lunghezze sul Famila. La chiave di questo pesante scarto è l’impressionante prestazione difensiva della squadra di Giampiero Ticchi, capace di concedere alle campionesse d’Italia in carica soltanto 23 punti. FINE...

