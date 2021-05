LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Giovannini e Larsen inseguono la finale dai 10m. Attesa per Pellacani/Bertocchi (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03: Si riscatta Daley con il tuffo dalla verticale (89.25). Sono 88.20 quelli dell’ucraino Sereda, sempre al comando della classifica con 329.85. 13.00: Un buon quarto tuffo per Riccardo Giovannini. 69.50 con il triplo e mezzo indietro raggruppato dalla verticale per l’azzurro, che sale a 254.80. 12.57: Al termine della terza rotazione Giovannini è undicesimo, mentre Larsen è tredicesimo. Sarà una battaglia. 12.54: Purtroppo Larsen rischia di perdere posizioni. Il bielorusso Barouski, tredicesimo dopo due Tuffi, si è portato davanti all’azzurro. 12.51: Arriva l’errore per Andreas Sargent Larsen, che ottiene solo 54.45 (qualche 5 e anche 5,5) con il triplo e mezzo indietro raggruppato. E’ dietro a ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.03: Si riscatta Daley con il tuffo dalla verticale (89.25). Sono 88.20 quelli dell’ucraino Sereda, sempre al comando della classifica con 329.85. 13.00: Un buon quarto tuffo per Riccardo. 69.50 con il triplo e mezzo indietro raggruppato dalla verticale per l’azzurro, che sale a 254.80. 12.57: Al termine della terza rotazioneè undicesimo, mentreè tredicesimo. Sarà una battaglia. 12.54: Purtropporischia di perdere posizioni. Il bielorusso Barouski, tredicesimo dopo due, si è portato davanti all’azzurro. 12.51: Arriva l’errore per Andreas Sargent, che ottiene solo 54.45 (qualche 5 e anche 5,5) con il triplo e mezzo indietro raggruppato. E’ dietro a ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Giovannini e Larsen a caccia della finale dai 10m. Attesa per Pellacani-Bertocc… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Bertocchi prova la rimonta Pellacani in controllo dopo tre tuffi - #Tuffi… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia inseguono Laugher dopo tre tuffi - #Tuffi #Europei #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Biginelli-Neroni per stupire Marsaglia e Tocci di provano dai 3 metri - #Tuffi… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Jodoin nona, Batki undicesima dalla piattaforma. Marsaglia-Tocci quarti nel sy… -