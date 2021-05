LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: alle 19.30 le finali di Bertocchi/Pellacani e Giovannini (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00: Appuntamento alle 19.30 prima con la finale del sincro femminile con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani. Poi ci sarà anche quella dalla piattaforma con Riccardo Giovannini. 13.57: Riccardo Giovannini chiude al decimo posto con 386.35 e stacca il biglietto per la finale. 13.55: Eikermann ottiene 57.60 e supera Larsen per soli cinque punti. Davvero un peccato per l’azzurro, che ha sbagliato proprio l’ultimo tuffo. 13.52: Manca solo il tedesco Eikermann. Larsen è dodicesimo. 13.49: SBAGLIA LARSEN! Purtroppo sfuma il sogno finale per l’azzurro che ottiene appena 49.95 con il quadruplo e mezzo avanti. Chiuderà con 363.30. 13.45: Tra poco l’ultimo tuffo di Andreas Sargent Larsen. 13.43: Si inserisce in seconda posizione il ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00: Appuntamento19.30 prima con la finale del sincro femminile con Elenae Chiara. Poi ci sarà anche quella dalla piattaforma con Riccardo. 13.57: Riccardochiude al decimo posto con 386.35 e stacca il biglietto per la finale. 13.55: Eikermann ottiene 57.60 e supera Larsen per soli cinque punti. Davvero un peccato per l’azzurro, che ha sbagliato proprio l’ultimo tuffo. 13.52: Manca solo il tedesco Eikermann. Larsen è dodicesimo. 13.49: SBAGLIA LARSEN! Purtroppo sfuma il sogno finale per l’azzurro che ottiene appena 49.95 con il quadruplo e mezzo avanti. Chiuderà con 363.30. 13.45: Tra poco l’ultimo tuffo di Andreas Sargent Larsen. 13.43: Si inserisce in seconda posizione il ...

