LightForge Games | sviluppatori ex-Blizzard al lavoro su un “RPG rivoluzionario” – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

m_giannini89 : Le premesse di Lightforge Games sembrano buone: rivoluzione del GDR o stessa storia di sempre? |… - GamingTalker : Lightforge Games è un nuovo studio di ex Epic Games e Blizzard Entertainment -

Ultime Notizie dalla rete : LightForge Games

Alcuni ex sviluppatori di Epice Blizzard hanno fondato un nuovo studio indipendente. Chiamato, gli addetti al lavoro sembrano aver chiaro cosa fare: rivoluzionare completamente il mercato dei giochi di ruolo. Un'idea decisamente ambiziosa, che poggia le sue basi su alcuni ...Come un fulmine a ciel sereno, questa mattina è arrivata la notizia che alcuni ex sviluppatori di Blizzard ed Epicsi sono riuniti e hanno così fondato, uno studio completamente remoto che 'cerca di cambiare il modo in cui vengono giocati gli RPG'. Dal momento dell'annuncio della fondazione, avvenuto ocn un comunicato stampa del CEO ...Sviluppatori provenienti da Blizzard hanno creato LightForge Games, un nuovo studio al lavoro su un RPG rivoluzionario.. Un gruppo di ex-sviluppatori di Blizzard ed Epic Games hanno creato ...Gli ex sviluppatori di Epic Games e Blizzard Entertainment hanno annunciato la creazione di Lightforge Games, uno studio completamente remoto "alla ricerca ...