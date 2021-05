Lacrime nel cast di Gomorra: “Sarai per sempre una parte di me” (Di domenica 16 maggio 2021) Salvatore Esposito, sui social, ha salutato il suo Genny Savastano e ringraziato tutti per quello che Gomorra ha rappresentato per lui. Salvatore Esposito attore di Gomorra (GettyImages)Gomorra la serie ha rappresentato uno spaccato importante in questi ultimi anni. Naturalmente si ispira al best seller di Roberto Saviano che ha fatto molto discutere. Il film ha avuto un certo seguito ma la serie ha avuto un boom clamoroso. Tanto che è stata trasmessa anche all’estero. Gomorra, però, ha lanciato tanti attori, uno di questi è un nome molto in voga: Salvatore Esposito. Salvatore Esposito, con il suo Genny Savastano ha colpito per la capacità recitativa e per la crescita professionale che ha avuto. L’attore partenopeo ha anche partecipato a serie internazionali come ... Leggi su chenews (Di domenica 16 maggio 2021) Salvatore Esposito, sui social, ha salutato il suo Genny Savastano e ringraziato tutti per quello cheha rappresentato per lui. Salvatore Esposito attore di(GettyImages)la serie ha rappresentato uno spaccato importante in questi ultimi anni. Naturalmente si ispira al best seller di Roberto Saviano che ha fatto molto discutere. Il film ha avuto un certo seguito ma la serie ha avuto un boom clamoroso. Tanto che è stata trasmessa anche all’estero., però, ha lanciato tanti attori, uno di questi è un nome molto in voga: Salvatore Esposito. Salvatore Esposito, con il suo Genny Savastano ha colpito per la capacità recitativa e per la crescita professionale che ha avuto. L’attorenopeo ha anchecipato a serie internazionali come ...

