La Gazzetta dà 4 a Calvarese | anche Irrati al Var in serata no

(Di domenica 16 maggio 2021) Ladà 4 in pagella aarbitro di Juventus-Inter 4(Arbitro) Una prestazione appesantita da un Var (, solitamente tra i migliori al monitor) inno. Ma sbagliada solo, come si vede nell’espulsione di Bentancur o nel terzo rigore. Poche cose centrate (come l’espulsione di Brozovic nel finale), ma è davvero troppo poco per uno Juve-Inter. E riesce a scontentare tutti L’articolo dedicato alla moviola è incentrato sugli errori dell’arbitro. Il catalogo degli errori dell’arbitro. Ci limitiamo al rigore finale. A 4’ dal 90’ Cuadrado pesca un rigore più che furbo agganciandosi a Perisic entrando in area. Rigore senza tv. Ma con tanta ‘generosità’. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Cuadrado pesca un rigore più che furbo agganciandosi a Perisic entrando in area. Rigore senza tv. Ma con tanta ‘gen… - catmassimo : @lapoelkann_ @Cuadrado @tuttosport @CorSport @Gazzetta_it @ilbianconerocom @junews24com @TuttoMercatoWeb… - falconiere_mark : La moviola di Juventus-Inter: Calvarese e Irrati, quanti errori - La Gazzetta dello Sport - Prince17237 : @tomche97 Ma cosa deve scrivere gazzetta, Juve mafia o calvarese pippa? Ma di giornalismo e basi di querela sapete?… - Vale06060719 : RT @mardan85: @Gazzetta_it @SkySport @CorSport dov’è finita la vostra onestà intellettuale? Nessuno scrive del rigore osceno di #Cuadrado,… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Calvarese

Poi, il protagonista diventa il Var, con l'arbitroche non si accorge dei contatti in area. Il primo rigore per la Juve: in area si strattonano in sei, il direttore di gara punisce il ...Difficile al monitor ignorare il fallo, cosìdecreta il penalty col giallo a Darmian. E 12' dopo ci risiamo: Lautaro va giù, pernon c'è nulla. Irrati lo richiama ancora: la ...Vittorie decisive per Atalanta e Spezia: gli orobici sbancano Marassi e conquistano matematicamente la qualificazione in Champions. Poker dei liguri al Toro e salvezza matematica ...Partita difficilissima per Calvarese e per Irrati al VAR: la loro direzione di gara ha suscitato diverse polemiche ...