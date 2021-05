La ferrovia sotterranea | Barry Jenkins | “Ho posto un limite perché non volevo che la serie ci distruggesse”

Leggi su movieplayer

(Di domenica 16 maggio 2021)e il cast de Lahanno svelato i segreti della lavorazione dell'epicasulla schiavitù, su Prime Video dal 14 maggio. L'epopea di una schiava in fuga dalle piantagioni di cotone della Georgia diventa l'occasione per un viaggio nella coscienza nera degli USA trasfigurato attraverso la sensibilità del regista premio Oscar. Ma è anche un'occasione per scoprire l'essenza della, storicamente una rete di percorsi, volontari e rifugi usati dagli schiavi per fuggire in Canada o Messico che, nella fantasia dello scrittore Colson Whitehead prima e dipoi, si trasforma in una vera e propria reteria che corre sotto gli Stati ...