Isola 2021, Emanuela Tittocchia eliminata torna in Italia e spara a zero: «Perdere contro Ciufoli è imbarazzante». Con il 43% delle preferenze, l'attrice prende malissimo l'esito del televoto flash e sceglie di non restare su Playa Imboscada con Francesca Lodo e Beatrice Marchetti. La diciassettesima puntata dell'Isola dei famosi 2021, ha decretato una nuova eliminata: Emanuela Tittocchia. La conduttrice ha perso sia il primo televoto "chi colete salvare" che la vedeva in nomination contro Valentina Persia ( la preferita del pubblico con il 44%) Roberto Ciufoli (21%), Rosaria Cannavò (15%). Per Emanuela Tittocchia il 20% non è bastato per salvarsi, perchè ha dovuto affrontare un nuovo televoto flash, stavolta solo contro il suo acerrimo nemico Roberto Ciufoli che riceve il 57% delle proferenze.

