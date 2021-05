Incidenti montagna, cinque ragazzi dispersi in Valpelline. In quota infuria una bufera (Di domenica 16 maggio 2021) Quattro milanesi e un francese, probabilmente sci alpinisti. Ricerche nella zona del bivacco Regondi Leggi su rainews (Di domenica 16 maggio 2021) Quattro milanesi e un francese, probabilmente sci alpinisti. Ricerche nella zona del bivacco Regondi

Advertising

AnsaValledAosta : + Cinque giovani dispersi in Valpelline + - antonie85321896 : RT @webecodibergamo: Due incidenti in montagna a Valbondione, interviene il Soccorso Alpino - Foto - webecodibergamo : Due incidenti in montagna a Valbondione, interviene il Soccorso Alpino - Foto - messveneto : Al mare o in montagna, traffico intenso e incidenti in Friuli: scontro tra due auto, cade dallo scooter dopo essere… -