Il politicamente corretto mette in crisi anche i doppiatori

"mettendo in secondo piano la competenza dei professionisti, le major chiedono che i bianchi vengano doppiati solo da bianchi, neri da neri, omosessuali da omosessuali, oppure sostengono che l'età anagrafica sia più rilevante di quella vocale. Si vorrebbe promuovere l'inclusività ma così facendo si rischia la ghettizzazione, violando finanche l'articolo 3 della nostra Costituzione che condanna qualsiasi forma di discriminazione". A parlare all'HuffPost è Daniele Giuliani, presidente ANAD (Associazione Nazionale Attori doppiatori) e conosciuto al grande pubblico per essere la voce italiana di Kit Harington (Jon Snow) ne "Il Trono di Spade" e dell'attore turco Can Yaman. Non più scelte fatte sulla base della capacità recitativa o sull'aderenza vocale, ma conformandosi ai dettami del politicamente corretto.

