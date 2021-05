Gol Alisson: colpo di testa che tiene vive le speranze Champions – VIDEO (Di domenica 16 maggio 2021) Gol di testa spettacolare per Alisson che stupisce tutti e tiene aperte le speranze Champions del Liverpool – VIDEO Alisson potrebbe aver messo una mano pesante sulla qualificazione in Champions del Liverpool, anzi la testa. Il portiere ex Roma, infatti, è stato autore del gol della vittoria per 2-1 del Liverpool contro il WBA con un super gol di testa. Rete importantissima con il Liverpool che si porta a 63 punti, uno in meno del Chelsea quarto: il quinto posto però basterà perchè in finale di Champions ci sono due inglesi (Chelsea e City) quindi le squadre qualificate saranno cinque dalla Premier League. gol do Alisson no ultimo minuto pic.twitter.com/xtqVM7jcgL — martins???? ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Gol dispettacolare perche stupisce tutti eaperte ledel Liverpool –potrebbe aver messo una mano pesante sulla qualificazione indel Liverpool, anzi la. Il portiere ex Roma, infatti, è stato autore del gol della vittoria per 2-1 del Liverpool contro il WBA con un super gol di. Rete importantissima con il Liverpool che si porta a 63 punti, uno in meno del Chelsea quarto: il quinto posto però basterà perchè in finale dici sono due inglesi (Chelsea e City) quindi le squadre qualificate saranno cinque dalla Premier League. gol dono ultimo minuto pic.twitter.com/xtqVM7jcgL — martins???? ...

