Gemini Man, Will Smith: “Sono un mulo” | Da non credere (Di domenica 16 maggio 2021) Will Smith è tra gli attori più iconici e simpatici di Hollywood, una vera e propria leggenda vivente: ma conoscevate questo suo grande difetto? Will Smith (Getty Images)Questa sera, domenica 16 maggio, su Italia 1 andrà in onda il film Gemini Man, diretto dal regista Ang Lee. La pellicola, uscita nel 2019, parla di un sicario che lavora per la DIA, un’agenzia per la difesa statunitense, a cui viene affidato il compito di uccidere un anonimo terrorista a bordo di un treno super veloce. Ad interpretarlo troviamo il nostro amatissimo Will Smith che, ancora una volta, ha convinto il pubblico con un’interpretazione davvero convincente, anche se il film si è rivelato poi un flop al botteghino. Will Smith è sicuramente tra ... Leggi su altranotizia (Di domenica 16 maggio 2021)è tra gli attori più iconici e simpatici di Hollywood, una vera e propria leggenda vivente: ma conoscevate questo suo grande difetto?(Getty Images)Questa sera, domenica 16 maggio, su Italia 1 andrà in onda il filmMan, diretto dal regista Ang Lee. La pellicola, uscita nel 2019, parla di un sicario che lavora per la DIA, un’agenzia per la difesa statunitense, a cui viene affidato il compito di uccidere un anonimo terrorista a bordo di un treno super veloce. Ad interpretarlo troviamo il nostro amatissimoche, ancora una volta, ha convinto il pubblico con un’interpretazione davvero convincente, anche se il film si è rivelato poi un flop al botteghino.è sicuramente tra ...

Advertising

Levrieromomoro1 : RT @VigilanzaT: Film Tv domenica 17 maggio con Gemini Man di Ang Lee, in prima visione televisiva - SpettacolandoTv : #GeminiMan | questa sera in prima tv su Italia 1 - VigilanzaT : Film Tv domenica 17 maggio con Gemini Man di Ang Lee, in prima visione televisiva - jewelkittylove : RT @jademcu: ieri mi sono vista gemini man su netflix ed oltre al re supremo will smith c’era anche benedict wong ?? - teresannuccia : Stasera la scelta su cosa guardare è ricaduta su gemini man con Will Smith -