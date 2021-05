Costa sempre meno la Xiaomi Mi Band 6 su Amazon, prezzo in caduta libera (Di domenica 16 maggio 2021) Continua il trend positivo per il calo di prezzo della Xiaomi Mi Band 6 su Amazon. Nel corso della settimana che si sta concludendo, abbiamo esaminato il primo taglio di costo per il fitness tracker in assoluto, poi un ulteriore rivisitazione dello stesso valore commerciale. In questa domenica 16 maggio, siamo pure al cospetto di un nuovo ribasso che porta il dispositivo al di sotto del riferimento dei 42 euro. Sembrava essere utopistico un taglio di prezzo proprio per la Xiaomi Mi Band 6, fresca di lancio e tanto più anche non sempre disponibile sullo store Amazon per la grande mole di richieste dei potenziali acquirenti. Oggi non solo il prodotto è pronto alla vendita ma Costa ora solo 41,99 euro. Su una soluzione ... Leggi su optimagazine (Di domenica 16 maggio 2021) Continua il trend positivo per il calo didellaMi6 su. Nel corso della settimana che si sta concludendo, abbiamo esaminato il primo taglio di costo per il fitness tracker in assoluto, poi un ulteriore rivisitazione dello stesso valore commerciale. In questa domenica 16 maggio, siamo pure al cospetto di un nuovo ribasso che porta il dispositivo al di sotto del riferimento dei 42 euro. Sembrava essere utopistico un taglio diproprio per laMi6, fresca di lancio e tanto più anche nondisponibile sullo storeper la grande mole di richieste dei potenziali acquirenti. Oggi non solo il prodotto è pronto alla vendita maora solo 41,99 euro. Su una soluzione ...

