Cina, l'ombra di una crisi demografica? (Di domenica 16 maggio 2021) Nelle ultime settimane circolava l'indiscrezione secondo cui la popolazione cinese fosse calata per la prima volta dal 1949, anno della fondazione della Repubblica Popolare. In attesa della pubblicazione del censimento nazionale, il Financial Times sosteneva che il declino demografico del Paese avesse riportato il numero di abitanti al di sotto della soglia rappresentata da 1.4 InsideOver.

