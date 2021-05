Calendario Lorenzo Sonego, i prossimi tornei. Forfait a Lione, appuntamento a Parma prima di Parigi (Di domenica 16 maggio 2021) Lo splendido cammino di Lorenzo Sonego a Roma ha provocato alcune conseguenze sulla programmazione di colui che, da domani, sarà il nuovo numero 3 d’Italia alle spalle di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Un percorso fantastico, quello del torinese, in cui sono stati Dominic Thiem e Andrey Rublev a cadere sotto i suoi colpi, e la sequenza austriaca e russa per un momento non è parsa terminata, in quell’attimo chiamato fine del secondo set e inizio del terzo con Novak Djokovic. Si diceva delle conseguenze: originariamente il torinese era iscritto al torneo ATP 250 di Lione, in preparazione al Roland Garros, ma il concatenarsi delle diverse situazioni legate alla semifinale romana (compreso il fatto di dover giocare due partite in un giorno) ha creato le condizioni per l’arrivo della rinuncia, un fatto quasi scontato e comprensibile ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Lo splendido cammino dia Roma ha provocato alcune conseguenze sulla programmazione di colui che, da domani, sarà il nuovo numero 3 d’Italia alle spalle di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Un percorso fantastico, quello del torinese, in cui sono stati Dominic Thiem e Andrey Rublev a cadere sotto i suoi colpi, e la sequenza austriaca e russa per un momento non è parsa terminata, in quell’attimo chiamato fine del secondo set e inizio del terzo con Novak Djokovic. Si diceva delle conseguenze: originariamente il torinese era iscritto al torneo ATP 250 di, in preparazione al Roland Garros, ma il concatenarsi delle diverse situazioni legate alla semifinale romana (compreso il fatto di dover giocare due partite in un giorno) ha creato le condizioni per l’arrivo della rinuncia, un fatto quasi scontato e comprensibile ...

