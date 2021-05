Baglioni compie 70 anni | fan gli regalano murales a Centocelle

(Di domenica 16 maggio 2021) “A combattere il tempo come si fa? Si può battere ancora a tempo di musica”. È uno dei passaggi del post di ringraziamento che Claudioha pubblicato nella notte, subito dopo aver compiuto a mezzanotte i 70, per ringraziare i fan che non si sono limitati a migliaia di messaggi di auguri e di amore per la sua musica ma lohanno omaggiato anche con un, la cui foto è stata pubblicata sui social dall’artista. Nel quartiere di, doveha trascorso l’adolescenza e mosso i primi passi artistici, è stato realizzato un grande dipinto murale con il volto del cantautore e le parole di ‘Strada facendo’. L’opera è stata realizzata sul muro di Casa San Felice, casa-famiglia gestita dal parroco dell’omonima chiesa nel quartiere romano (in Piazza di S. Felice da Cantalice, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Claudio Baglioni compie 70 anni ma 'la vita è adesso'. Artista da 60 milioni di copie, pioniere della musica negli… - Adnkronos : #Baglioni compie 70 anni, il regalo dei fan: un murales a #Centocelle. - SkyTG24 : Oggi uno dei più grandi cantautori italiani compie 70 anni: auguri a Claudio Baglioni - manolo_rinaldi : RT @SkyTG24: Oggi uno dei più grandi cantautori italiani compie 70 anni: auguri a Claudio Baglioni - FerraroGiuliano : RT @SkyTG24: Oggi uno dei più grandi cantautori italiani compie 70 anni: auguri a Claudio Baglioni -

Ultime Notizie dalla rete : Baglioni compie

Claudio70 anni e per il cantautore tra i più amati in Italia i regali sono arrivati puntuali alla mezzanotte. È stato lo stesso festeggiato a condividere sui suoi canali social un sentito ...Leggi anche Claudio70 anni, una vita di musica Lo staff di www.doremifasol.org (sito di riferimento per i fan di) e i numerosissimi seguaci hanno unito le forze con lo ...Compie 70 anni Claudio Baglioni, una straordinaria carriera di successi con oltre 60 milioni di dischi venduti Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale ...Claudio Baglioni compie 70 anni e per il cantautore tra i più amati in Italia i regali sono arrivati puntuali alla mezzanotte. È stato lo stesso festeggiato a condividere sui ...