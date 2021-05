Asta Brembo Ski | stop della Monte Poieto all’acquisto degli impianti

(Di domenica 16 maggio 2021) “La nostra società, verificata la più assoluta impossibilità di dare corso alla realizzazione di qualsiasi credibile piano di sviluppo a lungo termine del comprensorio sciistico nei comuni di Foppolo e Carona, certa di aver profuso, inutilmente, ogni possibile sforzo, comunica il proprio disimpegno”. Attraverso un comunicato, Stefano Dentella, imprenditore ed ex sindaco di Aviatico, a capoSviluppo, comunica di non dar seguito all’offerta, l’unica presentata all’lo scorso 21 aprile, per l’acquisto dei beniSuper Ski, che comprendono glidi risalita in Val Carisole, i terreni e la seggiovia di arroccamento a Foppolo. Con la rinuncia, Dentella perderebbe anche la cauzione di 140mila euro, già ...

