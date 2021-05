ASCOLTITV 15 MAGGIO 2021 | LA FINALE DI AMICI FERMA L’ITALIA CON 6 | 7 MLN 33 | 5% | IO NON MI ARRENDO 10 | 5% | SAPIENS 6 | 3% | VERISSIMO 16 | 4% + 15 | 7% | GIRO D’ITALIA PICCO DI 7 | 6 MILIONI PER MARIA

(Di domenica 16 maggio 2021) ASCOLTI TV 15· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Tg1 – 1346 22.51In Famiglia – 1492 23.36Buongiorno Benessere – 1012 16.99Passaggio a Nord-Ovest – 1035 13.99Linea Verde Tour – 1346 13.72Linea Verde Life – 2385 16.71Tg1 – 4170 23.89Linea Blu – 2003 12.34TecheTecheTè – 1008 7.10A Sua Immagine – 736 5.47 + 725 5.67ItaliaSì! – 1324 10.98 + 1669 12.71L’Eredità – 2408 16.35L’Eredità – 3792 21.39Tg1 – 4799 23.69Soliti Ignoti – 4939 20.69Io Non Mi– 2253 10.49 x x xCiao Maschio – 698 7.27 Tg5 – 1184 19.53X-Style – 638 9.90Città in Pericolo – 501 8.48Lo Sapevi? – 616 10.52Forum – 1375 14.78Tg5 – 3069 18.95Beautiful – 2626 14.95Una Vita – 2352 14.54Pres.– 2092 14.87– 2110 ...

Ultime Notizie dalla rete : #ASCOLTITV MAGGIO

Ascolti Isola dei Famosi 2021, puntata del 14Rai 1 Top Dieci : 3.270.000 telespettatori (... #isola #carloconti #ilaryblasi #? Franco Bagnasco (@franco_bagnasco) May 15, 2021Ascolti Isola dei Famosi 2021, puntata del 10Rai1, Chiamami ancora amore : 3.515.000 ... #isola #? Francesco Canino (@fraversion) May 11, 2021Domenica 16 maggio 2021 è andata in onda la quarta puntata della prima stagione di Supernanny, il nuovo programma che vede protagonista Tata Lucia, ricalcato sul popolare Sos Tata. Il programma va in ...Con la vittoria di Giulia Stabile, la finale di Amici 20 ha fatto il record di ascolti. Un risultato che ha superato le precedenti edizioni. Sono stati 6,7 milioni telespettatori pari al 33,5% di ...