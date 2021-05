"Abbandonati...". Cosa sta succedendo ai malati nel Lazio (Di domenica 16 maggio 2021) Nel Lazio decine di famiglie devono fare i conti con l'assistenza domiciliare dimezzata per colpa dell'emergenza Covid. La denuncia della mamma di Esmeralda, bimba affetta da una malattia genetica gravissima: "Così non possiamo andare avanti, la nostra vita è devastata" Leggi su ilgiornale (Di domenica 16 maggio 2021) Neldecine di famiglie devono fare i conti con l'assistenza domiciliare dimezzata per colpa dell'emergenza Covid. La denuncia della mamma di Esmeralda, bimba affetta da una malattia genetica gravissima: "Così non possiamo andare avanti, la nostra vita è devastata"

Ultime Notizie dalla rete : Abbandonati Cosa "Abbandonati" : cosa sta succedendo ai malati nel Lazio "Ci sentiamo abbandonati e impotenti, da un lato c'è una bimba imprigionata in un piccolo corpicino malato che lotta con tutte le sue forze per vivere, dall'altro ci sono le istituzioni completamente ...

