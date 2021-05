A che ora inizia la Messa dell’Ascensione con Papa Francesco | l’orario su Rai 1 e Canale 5

(Di domenica 16 maggio 2021) A che oralaconA che oralacondi oggi – domenica 16 maggio 2021 – in occasione della Festadella celebrazione dalla Basilica Vaticana è previsto per le ore 10. Il Pontefice celebrerà la Santadi oggi per la Comunità dei fedeli del Myanmar residenti a Roma, rispondendo così ad una specifica richiesta della comunità birmana a Roma, e dando un ulteriore segno di solidarietà al Paese colpito tre mesi fa da un colpo di Stato. Sarà possibile seguire lapresieduta da...

Advertising

RobertoBurioni : La raccomandazione ai vaccinati di portare la mascherina e prendere precauzioni era sacrosanta all'inizio, quando n… - rubio_chef : Vedete? La goccia cinese ripaga. Piano piano dopo che j’hai passato la sveja, cambiano registro, si documentano e m… - LegaSalvini : ++ @STORACE, PROCESSO #GREGORETTI: ORA DOVREBBERO PAGARE LE SPESE QUEI 152 SENATORI CHE VOLEVANO SPEDIRE #SALVINI I… - OmbraDuca : RT @kiara86769608: 2,7 euro l’ora, sabato incluso, ma ce devi pure avè la voglia di lavorare. Sennò ciccia. Tanti sono stati gli insulti ch… - thesansaegyo : Ma a che ora li hanno fatti esibire? No scherzo non voglio saperlo... E invece si, spillate -

Ultime Notizie dalla rete : che ora

TPI

Mancano approssimativamente venti minuti alle 17 (locale) quando i controllori di volo concedono l'autorizzazione al decollo. Dalla cabina di pilotaggiodomina il muso puntuto e orientabile, ...le misure ci permettono di riaprire gradualmente le attività, per aperture in sicurezza in ... Ma per non vanificare i sacrifici di questi mesi, è il ragionamentofiltra da Palazzo Chigi, e per ...Nel luglio del 2000 un velivolo Concorde della Air France cadde avvolto nelle fiamme su un albergo nei pressi di Parigi. Morirono 113 persone per colpa di una sottile striscia di metallo smarrita sull ...Bella frazione del Giro, combattuta e divertente, e peccato solo che alla fine il successo non sia stato italiano ...