Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Jeanne Covey (Di sabato 15 maggio 2021) Il giorno 13 maggio 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv l’undicesima puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Jeanne Covey. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una delle situazioni più drammatiche della storia del programma. Jeanne odia la gente e pensa che tutti la guardino e ridano di lei; in più non appena arriva a Houston con la madre, quest’ultima si sente male e dev’essere ricoverata a sua volta. Ma non è tutto, c’è anche un’immane tragedia che attende dietro l’angolo… Vite al limite – Jeanne Covey Jeanne, la protagonista, ha 39 anni, vive a Big Sandy nel Texas, e all’inizio ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 15 maggio 2021) Il giorno 13 maggio 2019 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv l’undicesima puntata della stagione 7 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una delle situazioni più drammatiche delladel programma.odia la gente e pensa che tutti la guardino e ridano di lei; in più non appena arriva a Houston con la madre, quest’ultima si sente male e dev’essere ricoverata a sua volta. Ma non è tutto, c’è anche un’immane tragedia che attende dietro l’angolo…al, la protagonista, ha 39 anni, vive a Big Sandy nel Texas, e all’inizio ...

Advertising

indispettire : Comunque se avete unx amicx grassx la cosa più sbagliata che potete fare è toccargli/le la pancia: -NON SIAMO INCIN… - Gla_mazon : @zawzaw_ph Perché lasciandoli liberi di cucinare questi deliziosi manicaretti potranno registrare ancora per decenni Vite al limite - cucciolopage7 : @AlessandraSegn5 Ha Detto Che Miryea Fa Parte Del Gruppo Di Angy e Co. Solo Perché Non Gli Ha Dato Ragione !!! Int… - xxanterebic : RT @elprofetado1899: @ornitorincoglio sto bevendo del vino rosso con delle ragazze di vite al limite che parlano di te........ ?? - elprofetado1899 : @ornitorincoglio sto bevendo del vino rosso con delle ragazze di vite al limite che parlano di te........ ?? -