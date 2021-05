Verissimo, Aka7even l’ha svelato in puntata: c’entra Martina Miliddi (Di sabato 15 maggio 2021) Aka7even, a Verissimo, alla domanda di Silvia Toffanin, sul brando Mi manchi, l’ha svelato: cosa ha rivelato. Una nuova puntata di Verissimo sta andando in onda proprio adesso, sabato 15 maggio, e siamo stati travolti dalle emozioni che hanno accompagnato i protagonisti di Amici di Maria De Filippi. Infatti, gli allievi sono stati presenti in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 15 maggio 2021), a, alla domanda di Silvia Toffanin, sul brando Mi manchi,: cosa ha rivelato. Una nuovadista andando in onda proprio adesso, sabato 15 maggio, e siamo stati travolti dalle emozioni che hanno accompagnato i protagonisti di Amici di Maria De Filippi. Infatti, gli allievi sono stati presenti in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

QuiMediaset_it : In attesa della finale di #Amici20, saranno ospiti di #SilviaToffanin e si esibiranno a #Verissimo i 5 finalisti de… - lafinediemyli : RT @_bhoo__: Akaful, Loca, Aka7even e Luca Marzano in tendenza perchè il twitter sa ?? #verissimo #amici20 - ssbarauau : RT @mery45393706: semplicemente lui?? #Amici20 #aka7even #verissimo - premini__ : RT @giulia08682086: semplicemente lui???? #Amici20 #aka7even #Verissimo - _Tanc7even_ : Io ringrazio #amici20 solo per avermi fatto conoscere queste personcine speciali. Vi voglio tanto bene.??????… -