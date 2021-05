Vanessa Safavi espone ad Agrate Conturbia

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 15 maggio 2021) Dolls and Goddesses è la mostra personale di(Losanna, 1980) a cura di Marco Tagliafierro. L’esposizione è allestita a CASCINA I.D.E.A., il complesso rurale trasformato da Nicoletta Rusconi Art Projects in luogo d’arte e sperimentazione. L’evento è in programma dal 15 maggio a settembre. Mantova “Lunetta cultural camp”: l’arte produce identità Come nasce