Traffico Roma del 15-05-2021 ore 11:30 (Di sabato 15 maggio 2021) Luceverde Roma ancora una buona giornata Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi ci sono cose per incidente sul tratto Urbano della Roma L'Aquila da via Filippo Fiorentini sino al bivio tangenziale verso il centro Mentre proseguendo verso Teramo Ci sono code per lavori tra Vicovaro Mandela e carsoli-oricola anche a talenti incidente in via Ugo Ojetti all'altezza di via Adriano tilgher ci sono cose a partire da via Arturo Graf Verso il raccordo proprio sul raccordo in carreggiata interna code a tratti dalla Ardeatina alla Pontina sulla stessa Pontina code verso Latina dal bivio Colombo fino a viale dei Caduti per la Resistenza sempre chiusa la via Panoramica da Piazzale Clodio a salire verso la Trionfale si tratta di lavori di pulizia che termineranno intorno a mezzogiorno in tema di trasporto ferroviario sulla linea regionale ...

