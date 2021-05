Toni Pipitone a Quarto Grado: “Sono io il padre di Denise” (Di sabato 15 maggio 2021) Non ha parlato molto in questi diciassette anni e anche nella sua intervista per Quarto Grado ha scelto di non mostrare il suo volto. Ne abbiamo sentito la voce: Toni Pipitone ricorda i giochi che faceva con sua figlia, i baci, le coccole sul divano e anche la gelosia della sua Denise per Kevin. Gli diceva sempre che era il suo papà, che gli voleva bene. Il primo settembre del 2004 per Toni Pipitone però arriva una notizia che, come si ricorda nello studio di Quarto Grado, non conosceva. Quando la piccola Denise scompare, Piera Maggio, avendo dei sospetti ben precisi, dice subito che Denise non è la figlia di Toni Pipitone, il suo attuale marito ma che è figlia di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 15 maggio 2021) Non ha parlato molto in questi diciassette anni e anche nella sua intervista perha scelto di non mostrare il suo volto. Ne abbiamo sentito la voce:ricorda i giochi che faceva con sua figlia, i baci, le coccole sul divano e anche la gelosia della suaper Kevin. Gli diceva sempre che era il suo papà, che gli voleva bene. Il primo settembre del 2004 perperò arriva una notizia che, come si ricorda nello studio di, non conosceva. Quando la piccolascompare, Piera Maggio, avendo dei sospetti ben precisi, dice subito chenon è la figlia di, il suo attuale marito ma che è figlia di ...

