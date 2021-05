Terremoto in Umbria, Ingv: «Magnitudo 4.0». Epicentro a Gubbio (Di sabato 15 maggio 2021) PERUGIA - Scossa di Terremoto sabato mattina all 9.56 in provincia di Perugia. Secondo la stima provvisoria dell'Ingv la scossa ha avuto una Magnitudo tra 3.7 e 4.2 . Venerdì... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 15 maggio 2021) PERUGIA - Scossa disabato mattina all 9.56 in provincia di Perugia. Secondo la stima provvisoria dell'la scossa ha avuto unatra 3.7 e 4.2 . Venerdì...

