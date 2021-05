SuperEnalotto | centrati tre 5

(Di sabato 15 maggio 2021), nessun 6 né 5+1. Questa la combinazione vincente 15, 36, 49, 59, 60, 62. Jolly 77. Superstar 20.tre ‘5’ da oltre 83mila euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 153,8 milioni di euro. L'articolo proviene da Italia Sera.

La fortuna bacia la Puglia: nel concorso del SuperEnalotto, infatti, sono stati centrati ben tre "5" del valore di 22.801,13 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata registrata nella tabaccheria a Taranto mentre la seconda è stata ...