Stellini: “L’Inter ha fatto quello che doveva. Episodi evidenti, è inutile commentarli” (Di sabato 15 maggio 2021) Il vice allenatore delL’Inter, Cristian Stellini, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus. Queste le sue parole: “Ci sono stati Episodi talmente evidenti che è inutile commentarli, a noi rimane la gioia di aver vinto lo scudetto ed essere venuti qui a fare una grande prestazione, noi volevamo solo venire qui e dimostrare di essere la squadra più forte. La squadra è stata brava, ha fatto quello che doveva e siamo felici. Episodio in particolare? Non mi va di parlarne”. Si deve migliorare: “I margini di miglioramento ci sono sempre, già l’anno scorso eravamo arrivati ad un punto dalla Juve e in finale di Europa League. In futuro bisogna migliorare l’approccio alle grandi gare e alle gare di ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) Il vice allenatore del, Cristian, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus. Queste le sue parole: “Ci sono statitalmenteche è, a noi rimane la gioia di aver vinto lo scudetto ed essere venuti qui a fare una grande prestazione, noi volevamo solo venire qui e dimostrare di essere la squadra più forte. La squadra è stata brava, hachee siamo felici.o in particolare? Non mi va di parlarne”. Si deve migliorare: “I margini di miglioramento ci sono sempre, già l’anno scorso eravamo arrivati ad un punto dalla Juve e in finale di Europa League. In futuro bisogna migliorare l’approccio alle grandi gare e alle gare di ...

Advertising

FcInterNewsit : Stellini: 'Episodi arbitrali evidenti, inutile commentarli: ci rimane lo scudetto. Lautaro? L'Inter se lo vorrà ten… - PietroPecchioni : RT @marifcinter: Stellini: 'Lautaro? Se dovessimo tutti giorni ascoltare le voci e leggere i giornali, dovremmo metterci il ghiaccio in tes… - SoloCristy : RT @Pavelfloyd: ORSATO NON ARBITRA L'INTER DA 3 ANNI MA SYLVESTER STELLINI SI LAMENTA, PUTTANA LA BEFANA SI LAMENTA PUTTANA LA BANANA SI LA… - RkoSquare : RT @marifcinter: Stellini: 'Lautaro? Se dovessimo tutti giorni ascoltare le voci e leggere i giornali, dovremmo metterci il ghiaccio in tes… - Damiano__89 : RT @marifcinter: Stellini: 'Lautaro? Se dovessimo tutti giorni ascoltare le voci e leggere i giornali, dovremmo metterci il ghiaccio in tes… -