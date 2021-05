Roma-Lazio 0-0 diretta: iniziata la partita all'Olimpico (Di sabato 15 maggio 2021) 5'pt Imprecisa la Lazio, che regala il pallone alla Roma. Passaggio in orizzontale che mette in difficoltà Radu. 5'pt Ritmi molto blandi. Ci ha provato la Roma, con il... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 15 maggio 2021) 5'pt Imprecisa la, che regala il pallone alla. Passaggio in orizzontale che mette in difficoltà Radu. 5'pt Ritmi molto blandi. Ci ha provato la, con il...

Advertising

russellcrowe : Lazio v Roma - Agenzia_Ansa : Folla in centro a Roma, chiusa l'area della fontana di Trevi #ANSA - MarioGiunta : Super Weekend! Dalle 15 alle 18 per seguire: Tecca e Tommasini in studio ?? Live Serie A in campo! ?? Verso Juve… - PunishedRaven87 : @russellcrowe Roma o Lazio? - giovannidicaro : @russellcrowe Roma v Lazio ;-) ?? -