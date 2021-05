ReiThera | dallo stop alla somministrazione a Carofiglio | tutto sul vaccino

(Di sabato 15 maggio 2021) Ilitalianoavrebbe dovuto sopperire ai ritardi nelle consegne delle altre aziende. Ora invece rischia di non essere più rilasciatoavrebbe potuto fare la parte del leone… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ReiThera dallo

...contro il coronavirus sviluppato dalla società di biotecnologie, con sede a Castel Romano. La sperimentazione prevedeva l'investimento di 81 milioni di euro, in parte fornitistato in ...Inoltre, come riportatostesso Istituto, l'immunità durerebbe " fino a 17 anni dall'ultimo ... Che fine ha fatto? Insomma, il giallo resta. Per maggior chiarezza con i nostri lettori, è ...ROMA - "Il Ministro Giorgetti venga a riferire in Parlamento della questione ReiThera e soprattutto degli esiti finora raggiunti dal tavolo da lui ...Covid, bloccato il finanziamento del vaccino italiano Reithera. Stop dalla Corte dei Conti per il decreto che attivava i fondi ...