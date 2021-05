Prenotazione del vaccino in Campania over 40 su Soresa, chiarimenti su problemi SMS OTP (Di sabato 15 maggio 2021) Da questo sabato 15 maggio si apre la Prenotazione del vaccino in Campania per over 40 sulla piattaforma Soresa. Per essere precisi, in realtà, la possibilità di fornire l’adesione per la somministrazione è stata fornita per ora ai cittadini residenti in regione nella fascia d’età dai 45 ai 49 anni. Da martedì prossimo 18 maggio sarà il turno di chi ha tra i 40 e i 44 anni (e comunque di tutti i nati nel 1981 che entrano negli “anta” entro il 31 dicembre 2021). Le modalità per la Prenotazione del vaccino in Campania sono le stesse già indicate anche per le altre fasce d’età. Direttamente sulla piattaforma Soresa regionale andrà fornito il numero della tessera sanitaria e il codice fiscale. Bisognerà indicare, nel caso ci fossero, i ... Leggi su optimagazine (Di sabato 15 maggio 2021) Da questo sabato 15 maggio si apre ladelinper40 sulla piattaforma. Per essere precisi, in realtà, la possibilità di fornire l’adesione per la somministrazione è stata fornita per ora ai cittadini residenti in regione nella fascia d’età dai 45 ai 49 anni. Da martedì prossimo 18 maggio sarà il turno di chi ha tra i 40 e i 44 anni (e comunque di tutti i nati nel 1981 che entrano negli “anta” entro il 31 dicembre 2021). Le modalità per ladelinsono le stesse già indicate anche per le altre fasce d’età. Direttamente sulla piattaformaregionale andrà fornito il numero della tessera sanitaria e il codice fiscale. Bisognerà indicare, nel caso ci fossero, i ...

