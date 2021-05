Piero Pulizzi chi è? marito di Piera Maggio e vero papà di Denise Pipitone? (Di sabato 15 maggio 2021) Si chiama Piero Pulizzi ed è l’attuale marito della mamma di Denise Pipitone Piera Maggio, lui ha il papà naturale. Attualmente si sono riaperte le indagini sulla scomparsa della bambina e in tanti si chiedono perché Denise non porta il suo cognome. Cosa sappiamo su Piero Pulizzi? Come abbiamo detto in precedenza Piero pulizie il papà biologico di Denise Pipitone, lui anche altri due figlie, Jessica e Alice avute dal precedente matrimonio con Anna Corona. Attualmente non sappiamo l’età precisa di Piero, possiamo solo dirvi che è più grande di Piera Maggio. Da ragazzo era ... Leggi su newsitaliane (Di sabato 15 maggio 2021) Si chiamaed è l’attualedella mamma di, lui ha ilnaturale. Attualmente si sono riaperte le indagini sulla scomparsa della bambina e in tanti si chiedono perchénon porta il suo cognome. Cosa sappiamo su? Come abbiamo detto in precedenzapulizie ilbiologico di, lui anche altri due figlie, Jessica e Alice avute dal precedente matrimonio con Anna Corona. Attualmente non sappiamo l’età precisa di, possiamo solo dirvi che è più grande di. Da ragazzo era ...

suspendedinmid : Ma sto Pulizzi si chiama Piero o Pietro?? Dio Santo! #DenisePipitone #QuartoGrado - loi_sandra : RT @queenbertin: @EEvafrancisca @QuartoGrado E chi ha detto che Piero Pulizzi non l’abbia cresciuta????? - DatodiPaola : @GaspariniSonia il vero padre, Piero Pulizzi, era a suo tempo marito di Anna Corona! Per cui l'odio di lei e… - CLAUDIAMURA15 : @Ramicadeddu1 Ma quando mai?Pietro pulizzi è il papà di denise, lui quel giorno ha perso 3 figlie costituendosi par… - cristianaprato : RT @Raffy1380: Un’altra indagine io la farei: come Piero Pulizzi si é potuto riprodurre con ??? Ci vuole Adam Kadmon qui. #QUARTOGRADO -