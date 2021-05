Ostaggi | la recensione | Tra dramma sociale e commedia nera

(Di sabato 15 maggio 2021) Ladi, l'opera prima di Eleonora Ivone ispirata dall'omonima pièce teatrale. Unasulla diseguaglianza e il pregiudizio, portata avanti da un azzeccato mix di tipi umani. Cosa succede se un piccolo imprenditore esasperato dai debiti tenta un rocambolesco assalto a un portavalori per poi barricarsi in una panetteria di provincia con un bizzarro gruppetto di? Proveremo a scoprirlo insieme nel corso delladi(in streaming su Sky Prima Fila dal 15 maggio), esordio alla regia di Eleonora Ivone che attraverso un singolare bestiario di tipi umani tenta di restituirci l'immagine di un paese, il nostro, provato dalle diseguaglianze sociali ed economiche e sempre più logorato dal pregiudizio razziale e di genere. Il ...

Advertising

SpettacoloMania : Abbiamo visto in anteprima #Ostaggi da domani su @PrimafilaSky Premiere e videoincontrato il cast ??@FenixEnter -

Ultime Notizie dalla rete : Ostaggi recensione

, una storia italiana ben scritta che strizza l'occhio al cinema di genere. Eleonora Ivone esordisce alla regia con la trasposizione dell'omonimo spettacolo teatrale di successo scritto da ...A un certo punto c'è una scena in cui degli amici di famiglia suonano il campanello e, anziché costringere glia trovare una scusa per mandarli via, Cerlino li lascia entrare e chiede ...Marco è disperato: il suo legale, che avrebbe dovuto aiutarlo ad avere ciò che gli spetta, lo molla e pure con il conto della cena da pagare. Le cartelle ...Eleonora Ivone esordisce alla regia con la trasposizione dell'omonimo spettacolo teatrale di successo scritto da Angelo Longoni. Disponibile dal 15 maggio su Sky.