** Notiziario novità in libreria ** (3) (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) - Sarà in libreria dal 18 maggio con Rizzoli 'Il peccatore' di J.R. Ward. Syn è un vampiro brutale e solitario a cui la vita non ha concesso sconti. Nasconde da sempre ai Fratelli una parte di sé, inconfessabile, germogliata come una pianta velenosa da un passato di violenze subite e inflitte. All'insaputa della Confraternita, che lo considera una spina nel fianco per via della sua imprevedibilità, Syn fa il sicario, seminando morte tra i lesser e i peggiori esemplari della razza umana: più che un secondo lavoro un hobby, per placare la sua sete di sangue. Dopo aver accettato un nuovo incarico da un boss della criminalità organizzata, Syn incontra Jo Early, una giornalista mezzosangue ancora ignara della propria natura, una femmina che gli ruba il cuore e sembra capace di arginare il suo bisogno di uccidere. Intanto, la guerra tra i vampiri e la Lessening ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) - Sarà indal 18 maggio con Rizzoli 'Il peccatore' di J.R. Ward. Syn è un vampiro brutale e solitario a cui la vita non ha concesso sconti. Nasconde da sempre ai Fratelli una parte di sé, inconfessabile, germogliata come una pianta velenosa da un passato di violenze subite e inflitte. All'insaputa della Confraternita, che lo considera una spina nel fianco per via della sua imprevedibilità, Syn fa il sicario, seminando morte tra i lesser e i peggiori esemplari della razza umana: più che un secondo lavoro un hobby, per placare la sua sete di sangue. Dopo aver accettato un nuovo incarico da un boss della criminalità organizzata, Syn incontra Jo Early, una giornalista mezzosangue ancora ignara della propria natura, una femmina che gli ruba il cuore e sembra capace di arginare il suo bisogno di uccidere. Intanto, la guerra tra i vampiri e la Lessening ...

Advertising

TV7Benevento : ** Notiziario novità in libreria ** (9)... - TV7Benevento : ** Notiziario novità in libreria ** (8)... - TV7Benevento : ** Notiziario novità in libreria ** (7)... - TV7Benevento : ** Notiziario novità in libreria ** (6)... - TV7Benevento : ** Notiziario novità in libreria ** (5)... -

Ultime Notizie dalla rete : Notiziario novità Sabato Rai Sport, 15 Maggio 2021 - diretta Giro Italia, Tuffi, Nuoto, Rugby, Pugilato ... RAI 2 HD, RAI 3 HD) a cura di Simone Rossi - Digital - News.it ore 11:00 - RAIDUE HD: Notiziario - ... Oltre alle dirette integrali l'altra novità è legata proprio al racconto della gara, che, per ...

BENVENUTA APAT L'ASSOCIAZIONE DI APICOLTORI TROVA CASA IN COLDIRETTI TREVISO Con queste parole Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso saluta una novità davvero ... L'APAT ha un proprio Notiziario intitolato "APICOLTORI IN VENETO" che, edito in 1.300 copie con cadenza ...

** Notiziario novità in libreria ** (7) Il Sannio Quotidiano ... RAI 2 HD, RAI 3 HD) a cura di Simone Rossi - Digital - News.it ore 11:00 - RAIDUE HD:- ... Oltre alle dirette integrali l'altraè legata proprio al racconto della gara, che, per ...Con queste parole Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso saluta unadavvero ... L'APAT ha un propriointitolato "APICOLTORI IN VENETO" che, edito in 1.300 copie con cadenza ...