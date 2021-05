Niccolò Fabi - Memoria e prospettiva | il documentario stasera su Sky

Leggi su movieplayer

(Di sabato 15 maggio 2021), su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky)15 maggio alle 21.15, sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW. Ildal titolo, su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky)15 maggio alle 21.15, sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW. Arrivail racconto della carriera del cantautore romano, con una suggestiva interpretazione delle sue canzoni più rappresentative. Tra passato e futurosi racconta su Sky Arte in uno speciale in cui reinterpreta in versione semiacustica alcune delle sue canzoni più caratteristiche. ...