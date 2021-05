Napoli a Firenze come tre anni fa, la Juve in tv e i partenopei cambiano albergo (Di sabato 15 maggio 2021) La Gazzetta dello Sport scrive: “Un sabato in albergo a Firenze, guardando la Juve contro l’Inter, non evoca buoni ricordi per il Napoli”. Il quotidiano … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 15 maggio 2021) La Gazzetta dello Sport scrive: “Un sabato in, guardando lacontro l’Inter, non evoca buoni ricordi per il”. Il quotidiano … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

the_vcarraro : Ieri in 5mila a Milano per la Palestina, oggi manifestazioni a Roma, Napoli, Savona, Bologna, Pisa, Firenze, Empoli… - realwarriale2 : RT @napolista: Niente hotel sul Lungarno, come nel 2018. Il club ha preferito cambiare luogo - napolista : Niente hotel sul Lungarno, come nel 2018. Il club ha preferito cambiare luogo - pantoclastia : RT @afrizox: TORINO, BOLOGNA, ROMA, FIRENZE, PARMA, PADOVA, NAPOLI, TRENTO, BRESCIA Ragazzi ANDATE CAZZO - alexbianconero8 : @RoJuventina La cosa giusta sarebbe vittoria con l'inter e pareggio/sconfitta del Napoli a Firenze -