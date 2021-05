MotoGP, Marc Marquez: “Domani spero in una gara sul bagnato, il podio? Impossibile al 95%…” (Di sabato 15 maggio 2021) Marc Marquez continua la sua crescita. Alla terza gara dopo il rientro ufficiale, il pilota del team Repsol Honda chiude al sesto posto le qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale MotoGP 2021, e conferma come il braccio operato sia sempre più vicino alla normalità e, contemporaneamente, come il suo feeling con la moto giapponese stia crescendo di momento in momento. Oggi sul tracciato di Le Mans il sei volte campione del mondo ha vissuto una Q2 da protagonista. Le condizioni incerte tra bagnato e asciutto hanno sempre esaltato il nativo di Cervera e anche in questa occasione lo spagnolo ha fatto vedere sprazzi di guida “da Cabroncito”. Per sua sfortuna la pole position è rimasta lontana, dato che Fabio Quartararo ha concluso con il tempo di 1:32.600, contro l’1:33.037 di ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021)continua la sua crescita. Alla terzadopo il rientro ufficiale, il pilota del team Repsol Honda chiude al sesto posto le qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale2021, e conferma come il braccio operato sia sempre più vicino alla normalità e, contemporaneamente, come il suo feeling con la moto giapponese stia crescendo di momento in momento. Oggi sul tracciato di Le Mans il sei volte campione del mondo ha vissuto una Q2 da protagonista. Le condizioni incerte trae asciutto hanno sempre esaltato il nativo di Cervera e anche in questa occasione lo spagnolo ha fatto vedere sprazzi di guida “da Cabroncito”. Per sua sfortuna la pole position è rimasta lontana, dato che Fabio Quartararo ha concluso con il tempo di 1:32.600, contro l’1:33.037 di ...

