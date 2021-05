MotoGp: A Le Mans Quartararo e Vinales portano la Yamaha davanti a tutti in pole (Di sabato 15 maggio 2021) Sabato di pole position a Le Mans, in condizioni metereologiche difficili, con un asfalto non completamente asciutto e non bagnato i piloti ufficiali Yamaha, Fabio Quartararo e Maverick Vinales portano le moto di Iwata ai vertici della pole position, classificandosi rispettivamente al primo e secondo posto. A nulla ha potuto la Ducati Lenovo di Jack Miller che non è andata oltre il terzo posto. Ottimo come sempre Franco Morbidelli che con una Yamaha vecchia di due anni ha fatto comunque un bellissimo giro che lo ha portato al quarto posto. Fabio ormai sta diventando una garanzia. Un pò in difficoltà il capoclassifica Pecco Bagnaia che non ha trovato il giusto feeling con la moto, domani partirà dalla sedicesima posizione. Valentino Rossi con queste ... Leggi su italiasera (Di sabato 15 maggio 2021) Sabato diposition a Le, in condizioni metereologiche difficili, con un asfalto non completamente asciutto e non bagnato i piloti ufficiali, Fabioe Maverickle moto di Iwata ai vertici dellaposition, classificandosi rispettivamente al primo e secondo posto. A nulla ha potuto la Ducati Lenovo di Jack Miller che non è andata oltre il terzo posto. Ottimo come sempre Franco Morbidelli che con unavecchia di due anni ha fatto comunque un bellissimo giro che lo ha portato al quarto posto. Fabio ormai sta diventando una garanzia. Un pò in difficoltà il capoclassifica Pecco Bagnaia che non ha trovato il giusto feeling con la moto, domani partirà dalla sedicesima posizione. Valentino Rossi con queste ...

